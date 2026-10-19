Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" programında, TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'ya dair sorulan bir soru sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir içerikte Orkun Işıtmak'ı azarlamasıyla gündeme gelen Mehmet Şef'e gönderme yapılan programda, izleyenlerin tepkisini çeken şu diyalog gerçekleşti:

Soru: "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"

Yanıt: "Şefim on parmağında on marifet."

MEHMET ŞEF'İN TRAVMASI ETKİLEŞİM MALZEMESİ YAPILDI

Sosyal medya kullanıcıları, Mehmet Yalçınkaya'nın 5 yaşında arkadaşlarıyla oynarken geçirdiği kaza sonucu 3 parmağını kaybettiğini hatırlatarak programdaki espriye sert tepki gösterdi. Şakanın, Mehmet Şef'in fiziksel engelini hedef alarak ve ima edilerek yapılması X (Twitter) başta olmak üzere dijital platformlarda eleştiri yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu düpedüz saygısızlık"

"Buna şaka diye gülenlerin de aklı yok"

"Adamın travması var yaptığı şakaya bak"

"Bu kara mizah falan değil, bir insanın travmasını etkileşim malzemesi yapmak üzerine böyle hunharca kahkaha atmak nedir lan"

"Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır."

"HAYATIMIZDA YAŞADIĞIMIZ KAZALAR..."

Söz konusu tartışmaların ardından Mehmet Yalçınkaya'nın daha önce geçirdiği kaza ve yaşadığı süreçle ilgili yaptığı duygusal açıklama yeniden gündeme geldi. Mehmet Şef, parmaklarını kaybettiği kazaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinde oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."

Kaynak: Haberler.com