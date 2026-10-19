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En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

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En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım Haber Videosunu İzle
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun teklifiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak mevcut 23 bin 552 TL'lik alt sınırın kaldırılması ve en düşük emekli aylığının net asgari ücrete endekslenerek sonraki yıllarda yaşanacak asgari ücret değişimlerine göre otomatik olarak güncellenmesi hedefleniyor.

  • Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın emekli aylıklarının net asgari ücrete endekslenmesini öngören kanun teklifi, 19 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.
  • Teklif, 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesindeki ek ödeme dahil 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı alt sınırının kaldırılarak bu tutarın yürürlükteki net asgari ücrete endekslenmesini amaçlıyor.
  • Yasalaşması halinde en düşük emekli aylığı bir defaya mahsus artırılmayacak, sonraki yıllarda net asgari ücretteki değişimlere göre yeniden belirlenecek.

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşındı. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi, görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

Emeklilerin maaşlarının alım gücü ve geçim sıkıntısı gündemdeki yerini korurken, en düşük emekli aylığına ilişkin yeni düzenleme Meclis’e sunuldu. Teklifte yer alan ayrıntılar dikkat çekerken, düzenlemenin yasama süreci komisyona sevkle başladı. Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın emekli aylıklarının net asgari ücrete endekslenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

TEKLİFİN YASALAŞMASI HALİNDE... 

İbrahim Arslan tarafından 16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde değişiklik yapılması isteniyor. Mevcut düzenlemede ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı için 23 bin 552 TL’lik alt sınır bulunurken, teklifle bu sabit tutarın kaldırılması ve en düşük emekli aylığının yürürlükteki net asgari ücrete endekslenmesi amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde en düşük emekli aylığı yalnızca bir defaya mahsus artırılmayacak. Aylık tutarının, sonraki yıllarda net asgari ücrette yaşanacak değişimlere göre yeniden belirlenmesi öngörülüyor.

GEREKÇEDE GEÇİM SIKINTISI VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen yaşlılık aylıklarının, çalışma gücünün azalması nedeniyle gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimini sağlamayı amaçladığı hatırlatıldı. Mevcut emekli aylıklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bu işlevi yerine getirmekte yetersiz kaldığı savunulan gerekçede, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir güvencesine sahip olması gerektiği belirtildi. Anayasa’nın yaşlıların korunmasına ilişkin hükümlerine de atıf yapılan teklifte, emeklilerin yaşamlarını açlık sınırının üzerinde sürdürebilmesi gerektiği vurgulandı.

TEKLİF KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 19 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı, komisyondaki değerlendirmelerin ve TBMM Genel Kurulu sürecinin ardından belli olacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıakil çelik:

Tam prim gün yatiranlar cezalandırılacak demek

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Kartal:

Meclisde ak parti ve mhp oylarıyla reddedilir bunların halkı düşündüğü yok.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat ÇINAR:

Seçime 3-5 ay kala yaparlar, bizim emeklimiz de unutur herşeyi verir oyunu akepeye. Seçimden sonra da bugünlerini bile ararlar.

yanıt13
yanıt3
Haber Yorumlarınsgywyy8ry:

tam prim yatıranlar cezalandırılsın yani…

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

iyi ki ülke sosyal medaydan yönetilmiyor. millet, sizlerden daha basiretli. sizin gibiler mezarlıkta rakı içerek, heykel yaparak ülke idare edileceğini sanıyorsunuz ama millet kim devlet adamıdır görüyor.

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıAzra Engin:

Şimdiden söyleyim komisyonda akp ve mhp oylarıyla red olur.

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıalbatros :

tam tersi seçim yaklaşırken akp ve mhp bizzat sunar teklifi. bizim emeklimiz de sağolsun balık hafızalı olduğu için gider yine bunlara oy verir

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarıkarabuluthabibe1997:

tebrik ediyorum olmasi gereken

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
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