Meteoroloji'den 18 ile sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 18 ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sarı kod uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ SON HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Yurdun tamamı serin ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şiddetli yağışlar bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı.

YURDUN GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

18 İLE SARI KOD UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 18 şehirde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarıda bulundu.





Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı iller şu şekilde:

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.