İstanbul'da unutulmaz gece: Dünya birincileri sünnet töreninde buluştu

Güncelleme:
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen organizasyonda 72 çocuk sünnet edildi. Dünya birincileri Dr. Selman Okumuş, Muhsin Kara ve Hafız Ahmet Sarıkaya'nın sahne aldığı gecede, Kur'an tilaveti, ilahiler ve mehteran gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, 72 çocuk dualar ve ilahiler eşliğinde sünnet oldu.

2500 KİŞİLİK KATILIMLA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen sünnet organizasyonu, yoğun katılımla coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Sünnet olan 72 çocuğun aileleri ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 2500 davetli etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Mehteran takımı eşliğinde salona giren sünnet çocukları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KUR'AN TİLAVETİ VE DUYGULU ANLAR

Dünya birincisi hafız Dr. Selman Okumuş, açılış konuşmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve sohbet gerçekleştirdi. Ardından sahneye davet ettiği öğrencisi Hafız Ahmet Sarıkaya, hocası tarafından kısa bir imtihana tabi tutuldu. Sarıkaya'nın Fatiha Suresi'ni tek nefeste okuması salonda büyük alkış aldı.

MUHSİN KARA VE ABDURRAHMAN ÖNÜL'DEN UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Ezan okuma dünya birincisi Muhsin Kara, seslendirdiği ilahilerle izleyenleri mest etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Abdurrahman Önül, "Annem" ilahisiyle duygusal anlar yaşattı. Şiir dinletisinin ardından salonu dolduran davetliler gözyaşlarını tutamadı.

ORGANİZASYONDAN RENKLİ DETAYLAR

Gecenin sonunda çocuklara palyaçolar eşlik ederken, sıcak ikramlar misafirlere ikram edildi. Etkinliği düzenleyen Orninal Ametal ailesinin annesi Rubiye Hanım, sahnede duygusal anlar yaşarken evlatları da gözyaşlarıyla ona eşlik etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
