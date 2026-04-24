Sevgi Sevil cinayetinin failleri, 14 yıl sonra ortaya çıkarıldı

DİYARBAKIR'da 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil (15) cinayetinin faillerinin; babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı olduğu ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekibi, 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı. Dosyayı inceleyen JASAT dedektifleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri inceledi. Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital delillere odaklandı. HTS incelemeleri sonucunda; ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı. Çalışmayı derinleştiren JASAT ekibi, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden incelemeye aldı.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETMİŞ

İlk incelemede 'uzak atış' olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir yakın atış olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı. Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında; ailenin Sevgi Sevil'i hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda JASAT'ın yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, gözaltına alındı. 17 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevgi Sevil'in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti