Dünyanın en iyi tatlıları listesinde Maraş Dondurması ilk 5'te!

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, 18 Eylül 2025'te "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini duyurdu. Yüzbinlerce tatlı tutkunu tarafından verilen oylarla belirlenen listede, Türkiye mutfağı bir kez daha dünya çapında adından söz ettirdi. Türk tatlıları sadece genel sıralamada değil, ilk 10 içerisinde de kendine yer buldu. Özellikle Maraş dondurmasının "dünyanın en iyi 4. tatlısı" olarak gösterilmesi, ülkemiz adına öne çıkan en büyük başarı oldu.

MARAŞ DONDURMASI ZİRVEYİ ZORLADI

TasteAtlas'ın yayımladığı listede dünyanın dört bir yanından yüzlerce tatlı yarıştı. Yapılan oylamada Türkiye, geleneksel tatlılarıyla dikkatleri üzerine çekti. En çok konuşulan detay ise, köklü geleneğiyle dünya mutfaklarında tanınan Maraş dondurmasının ilk 5'e girerek 4. sırada yer alması oldu.

Genel sıralamada da birçok Türk tatlısı kendine yer bulurken, bu başarı Türk mutfağının tatlı alanındaki zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TasteAtlas'ın 18 Eylül 2025 güncellemesiyle paylaştığı verilere göre, 144 binden fazla oyun kullanıldığı değerlendirmede 96 bini geçerli sayıldı. Bu büyük katılım, listenin güvenilirliğini artırırken Türkiye'nin tatlı kültürünü de uluslararası arenada öne çıkardı.

İŞTE KAZANANANLAR

Pastel de nata (Portekiz) – 4.7

Tiramisù (İtalya) – 4.5

Crêpes (Fransa) – 4.5

Maraş Dondurması (Türkiye) – 4.5

Dulce de leche (Arjantin/Uruguay) – 4.5

Çikolatalı Sufle (Fransa) – 4.5

Sernik (Polonya) – 4.5

Kaiserschmarrn (Avusturya) – 4.5

Kladdkaka (İsveç) – 4.5

Türkiye, listenin en prestijli sıralamalarından birine sahip olarak Maraş dondurmasıyla 4. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Baklava 13. sıraya, Lokma 97. sıraya ve Muhallebi 98. sıraya girerek listede toplam dört Türk tatlısı kendine yer buldu.

