Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret

İngiltere Kralı 3. Charles, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.

Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin imamları, mütevellileri ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü.

Ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile çok sayıda davetli de yer aldı.

İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kral Charles, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin "Topluluk Bahçesi"ni gezerek sürdürülebilirlik uygulamaları ve cami topluluğunun yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kral'a ayrıca, Londra merkezli Marks Barfield Architects tarafından tasarlanan caminin mimari özellikleri tanıtıldı. Firmanın direktörü Julia Barfield da ziyarette Kral'a eşlik etti.

Ziyarette, dini toplulukların küresel ısınmayla mücadelede üstlenebileceği rol ile İslam'da Allah'ın yarattıklarını korumaya yönelik öğretiler de ele alındı.

Mimariye ilgisiyle bilinen Kral Charles'ın, İngiltere'ye özgü bir cami tasarım dili oluşturma amacıyla inşa edilen projeye ilgi gösterdiği belirtildi.

Kral Charles, cami topluluğunun sosyal hizmet faaliyetleri ve gençlerin bu çalışmalardaki rolü hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Görüşmelerde ayrıca, Cambridge Merkez Camisi ve diğer ibadet yerlerinin kentin uluslararası yetenekler için cazibe merkezi olmasına sağladığı katkılar da değerlendirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'a ziyaret anısına üç hediye takdim edildi.

Ziyaret kapsamında Kral Charles'a, Paşabahçe tarafından Selimiye Camisi'nin kubbe mimarisinden esinlenilerek üretilen cam kağıt ağırlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in sınırlı sayıda basılan "İslam Medeniyetinin Bilim Mirası" adlı eseri ile Cambridge Merkez Camisi'nin inşa süreci, mimari yaklaşımı ve kazandığı 23 ödülü anlatan prestij kitabı hediye edildi.

Ziyarette, dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacılara ev sahipliği yapan Cambridge'de dini ve etnik çeşitliliğin, kentin sosyal yapısı, ekonomisi ve uluslararası itibarı açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camisi ziyareti, bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadet yerine gerçekleştirdiği başlıca ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu alandaki ilk örneklerden biri ise Kraliçe 2. Elizabeth'in 2002 yılında Scunthorpe Camisi'ne gerçekleştirdiği ziyaret olmuştu.

Avrupa'daki çevre dostu ilk cami

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, "Avrupa'daki çevre dostu ilk cami" olarak dikkati çekiyor.

Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor.

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.

Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde, sıcak hava tanklarındaki sular ve zemin ısıtılıyor.

Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava veriliyor.

Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş durumda.

Caminin mimarisinde, yakındaki King's College Şapeli'nin yelpaze tonozlarından ve Cambridge'in Romsey bölgesinde yaygın kullanılan çapraz desenli Viktorya dönemi tuğla işçiliğinden izler bulunuyor.

Ayrıca, Cambridge Merkez Camisi, kentte maddi zorluk yaşayan ailelere düzenli olarak gıda paketleri ulaştırıyor ve sağlık farkındalığı etkinlikleri düzenliyor.

Kovid-19 döneminde aşılama için yerel merkez olarak kullanılan cami, gençlerin gönüllü çöp toplama çalışmaları gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

Cami, Cambridge Camiler Konseyi, Cambridge Muslim College ve South Cambridgeshire'daki diğer dini topluluklarla yakın bağlarını da sürdürüyor.

Cami çok sayıda ödül aldı

Cambridge Merkez Camisi'nin tasarımında, İslam'ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Hz. Muhammed'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.

Bu ilkeler doğrultusunda düzenlenen mimari yarışmanın ardından inşa edilen cami, tasarımıyla çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü.

Projenin finansmanında en büyük bağışçılardan biri TDV olurken, cami Yapı Merkezi'nin desteği ile yerel ve uluslararası hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirildi.

Nisan 2019'da büyük ölçüde tamamlanan ve aynı anda yaklaşık bin kişinin ibadet edebildiği caminin bahçesi İslami geleneklere uygun şekilde tasarlanırken, yapının çevre dostu özelliklerine de öncelik verildi.