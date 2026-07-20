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Patlayan apartman aydınlatması bina sakinlerini sokağa döktü

Patlayan apartman aydınlatması bina sakinlerini sokağa döktü
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Bolu'da bir apartmanın 5. katındaki aydınlatma lambasının patlaması, bina sakinlerini ve güvenlik kursiyerlerini sokağa döktü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

BOLU'da apartmanın 5'inci katındaki aydınlatma lambasının patlaması bina sakinleri ile apartmanın giriş katındaki özel güvenlik kursiyerlerini sokağa döktü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın son katındaki bina dış duvarında asılı bulunan aydınlatma lambası patladı. Bina sakinleri ve binanın alt katındaki özel güvenlik kursundaki kursiyerler korkuyla kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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