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Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık Haber Videosunu İzle
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık
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İzmir Eski Foça’nın tarihi sokaklarında çekilen bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçi sayısını artırmak ve influencer olmak amacıyla sokaklarda bikiniyle yürüyen bir kadının paylaştığı görüntüler, kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

  • İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın, Eski Foça sokaklarında bikiniyle yürüdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.
  • Video, kısa sürede yayılarak çok sayıda kullanıcıdan 'kamusal alana saygısızlık' eleştirisi aldı.

İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Foça, sosyal medyada tartışma yaratan bir videoya sahne oldu. İnfluencer olma hedefiyle içerik üreten genç bir kadının, Eski Foça sokaklarında bikiniyle yürüdüğü anları paylaşması büyük tepki çekti.

SOKAKTA BİKİNİYLE YÜRÜDÜ, VİDEOYA ÇEKTİ

Son dönemde sosyal medyada popüler olmak adına üretilen sıra dışı içeriklere bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, influencer olma yolunda ilerleyen genç bir kadın, Eski Foça'nın tarihi taş evleri ve caddelerinde sadece bikiniyle yürüdüğü anları kaydettirdi. Genç kadının bu anları daha sonra kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmasıyla birlikte tartışmanın fitili ateşlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: İZLERKEN UTANDIM

Kısa sürede izlenme rekorları kıran ve dijital platformlarda hızla yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı. Foça sokaklarındaki bu yürüyüşü "kamusal alana ve çevreye saygısızlık" olarak nitelendiren kullanıcılar, videonun altına eleştiri yağdırdı.

Görüntülerin altına gelen tepki dolu yorumlardan bazıları şunlar oldu:

  • İçerik göstermenin adı ne zamandan beri içerik üretmek olmuş?
  • İzlerken ben utandım, popülerlik uğruna bu kadarı fazla.
  • Tarihi sokaklarda bu şekilde gezerek insanların göz zevkini bozmaya hakkınız yok.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Isteyen tıklayabilirim mi demeye çalışıyor Ne demeye çalışıyor

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Antalyada bu cinsler bu kılıkla 3 harfli marketlere geliyor bunun haber değeri yok

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Haber YorumlarıMelih Duran:

KIYAMET BUGÜNDÜR YAAA ÜMMEDİ MUHAMMET

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Çevresindeki insanlar hiç bakmıyor umursamıyor delidir ne yapsa yeridir kendi haline bırakın der gibiler

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