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Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 2 askeri diplomatı sınır dışı etti

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşeyi 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. Bu karar, İtalya'nın daha önce Rus diplomatları sınır dışı etmesine misilleme olarak alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşe ile yardımcısını "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın daha önce Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşe ile yardımcısını sınır dışı etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Giovanni Scoppa'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesi gereğince İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Askeri Ataşe Davide D'Aprile ile yardımcısı Vittorio Parrella'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilerek, iki diplomat ile aile üyelerinin Rusya'yı üç gün içinde terk etmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus diplomatlara yönelik herhangi bir düşmanca veya kışkırtıcı eylem karşılıksız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 9 Temmuz'da casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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