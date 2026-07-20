İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

ABD’nin hava saldırılarına yanıt veren İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini yeniden vurdu.

İKİ KÖRFEZ ÜLKESİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları tarafından Irak, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine çok sayıda balistik füze fırlatıldı. Saldırıların ardından bölge ülkelerinde siren sesleri yükseldi. Hava savunma sistemlerinin füzelere karşı çalıştırıldığı öğrenildi.

Tebriz dahil İran genelinden fırlatılan balistik füzeler, Ürdün'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Muvaffak Salti Hava Üssü'nü doğrudan hedef aldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının Washington yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle fiilen askıya alındığını açıkladı. Garibabadi, ABD'nin anlaşmanın tüm maddelerini ihlal ettiğini savunarak, İran'ın da yükümlülüklerini durdurduğunu söyledi.

"ABD TÜM TAAHHÜTLERİNİ İHLAL ETTİ"

Ülke basınına konuşan Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, "ABD, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal etti ve tüm maddeleri askıya aldı. Bu duruma karşılık olarak ülkemiz de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldı ve artık uygulanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRILAR BAŞLADI"

Garibabadi, ABD'nin müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürerek, bu yaklaşımın sonuç vermediğini savundu. İranlı yetkili, "ABD, saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini bir kez daha anlamış ve bu tavrına karşı gerekli cevabı almıştır." dedi.

ABD VE İSRAİL ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında varılan nükleer ve barış mutabakatı karşılıklı saldırılarla askıya alındı. ABD’nin İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları diplomatik çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyonlara yanıt olarak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, aynı zamanda Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde konuşlu olan Amerikan askeri üslerini füzeler ve kamikaze İHA'larla doğrudan hedef aldı.

Kaynak: Haberler.com