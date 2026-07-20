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Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kenti ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söylemesinin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Binyamin Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Kendisi, kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır Amerikalı askerler ile diğer insanları öldüren İran'a karşı mücadele ediyor" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacağını açıkladı.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkardı.
  • New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun kenti ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kenti ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söylemesinin ardından açıklamada bulundu.

"NETANYAHU, ABD’DE BULUNDUĞU SÜRE BOYUNCA TUTUKLANMAYACAK"

Trump, " Binyamin Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Kendisi, kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır Amerikalı askerler ile diğer insanları öldüren İran'a karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran'ı eşi benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir. Bu mesele, önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözülmüş olmalıydı" dedi.

UCM’NİN NETANYAHU HAKKINDAKİ TUTUKLAMA EMRİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2024 yılı Kasım ayında Gazze’de açlığın silah olarak kullanılması ve sivil nüfusa kasıtlı saldırı düzenlenmesi gibi savaş suçlarının yanı sıra cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerden oluşan insanlığa karşı suçlardan Netanyahu’nun cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, bu çerçevede Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. O tarihten bu yana Netanyahu sadece ABD ve eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde İsrail’in en yakın müttefiklerinden biri olan Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirebilmişti.

MAMDANİ’NİN “NETANYAHU” ÇIKIŞI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise, Netanyahu’nun UCM’de yargılanması gereken bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederek, "Netanyahu, New York’u ziyaret ederse tutuklanmalı" demişti. 

Kaynak: Haberler.com
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