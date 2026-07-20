Haberler

Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede? Haber Videosunu İzle
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nde sahne alan Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı göremeyince şaşkınlığını gizleyemedi. Genç sanatçının boş kalan alanı görerek "Malatyalılar nerede? Başka bir konser mi var?" sorusuna ön sıralardan "Kayısı toplamaya gittiler" yanıtı geldi.

  • Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış konserinde sahne alan Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı bulamadı.
  • Konser alanındaki az sayıda dinleyici, sanatçının 'Malatyalılar nerede?' sorusuna 'Kayısı toplamaya gittiler' yanıtını verdi.
  • Gündüz düzenlenen festival korteji yoğun ilgi görürken, akşamki konsere katılım düşük oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış gününde sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı bulamayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Genç şarkıcı ile alandaki az sayıda dinleyici arasında geçen "kayısı toplama" diyaloğu ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan videosu oldu.

GÜNDÜZ KORTEJ YOĞUN, GECE MEYDAN BOŞ

Gündüz saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokolün katılımıyla gerçekleşen festival korteji Malatyalılardan büyük ilgi görmüş, caddeler dolup taşmıştı. Ancak akşam saatlerinde Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen Elif Buse Doğan konserinde beklenen kalabalık bir türlü oluşmadı. Meydandaki boşlukları gören ve şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, bir ara türkü söylemeyi keserek mikrofondan alandakilere seslendi. 

SAHNEDE GÜLDÜREN "KAYISI" DİYALOĞU

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, alanı doldurmayan kalabalığa sitem ederek komşularını çağırmalarını istedi. O anlarda sahne önündeki seyircilerle Elif Buse Doğan arasında hem güldüren hem de düşündüren şu diyalog yaşandı:

  • Elif Buse Doğan: Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?
  • Seyirciler: Kayısı toplamaya gittiler!
  • Elif Buse Doğan: Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendiren sanatçının sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları, " Malatya'da temmuz ayı kayısı hasat zamanıdır, can derdinde olan halkı konserde bulamazsınız" ve "Sanatçı samimi bir sitemde bulunmuş ama Malatya'nın gerçeği şu an tarlada" yorumlarıyla diyaloğa büyük ilgi gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu

Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!