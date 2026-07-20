Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
2026 FIFA Dünya Kupası finalinin Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arasında düzenlenen gösterileri ekrana getirmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı performanslar yerine reklam kuşağı ve stüdyo yorumlarının yayınlanması, çok sayıda izleyicinin tepkisini çekti.
- 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'in sahne aldığı gösteri TRT tarafından yayınlanmadı.
- TRT devre arasında reklam kuşağı ve spor yorumcularının değerlendirmesine yer verdi.
- TRT'nin kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşırken, karşılaşmanın Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arasındaki yayın tercihi gündem oldu.
Karşılaşmanın devre arasında gerçekleştirilen gösteriler ekrana getirilmezken, TRT yayınında reklam kuşağı ile spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesine yer verildi.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI
Finalin devre arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteri düzenlendi. Ancak Türkiye'deki izleyiciler, TRT'nin yayın tercihi nedeniyle bu performansları canlı olarak izleyemedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
TRT'nin devre arası gösterisini yayınlamama kararı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, final organizasyonunun en çok merak edilen bölümlerinden biri olan gösterinin ekrana getirilmemesine tepki gösterdi.
Paylaşımlarda, "Dünya izledi, biz reklam izledik", "Finalin en çok beklenen anlarından biri yayınlanmadı", "TRT neden devre arası şovunu vermedi?" ve "Milyonlarca kişinin beklediği gösteri ekrana gelmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.