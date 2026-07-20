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Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
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Sosyal medyada gündem olan ve motorunun yolda koptuğu görülen BYD Tang modeliyle ilgili şirketten açıklama geldi. BYD, olayın üretim veya montaj hatasından değil, sel sularıyla kaplı yolda görünmeyen sert bir cisme çarpılması sonucu meydana geldiğini, teknik incelemelerin de bu tespiti doğruladığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yağışlı havada çekilen bir görüntü, otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırdı. Videoda, bir BYD Tang modelinin alt kısmındaki büyük bir parçanın kopmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü.

Aracın hibrit yapısı sayesinde ilerleyebildiği yönünde yorumlar yapılırken, olayın nedeni sosyal medyada tartışma konusu oldu.

BYD'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Günler süren sessizliğin ardından Çinli otomotiv üreticisi BYD, olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Şirket, yaşanan olayın herhangi bir üretim veya montaj hatasından kaynaklanmadığını belirterek, aracın sel sularıyla kaplı bir yolda ilerlediği sırada suyun altında kalan sert bir cisme çarptığını açıkladı.

"FİZİKİ DARBE SONUCU MEYDANA GELDİ"

BYD'nin açıklamasına göre, yaşanan şiddetli alttan darbe nedeniyle aracın ilgili aksamı yerinden çıktı.

Müşteri hizmetleri biriminin yürüttüğü teknik incelemelerde, sürüş verileri ve bağlantı noktalarındaki hasar analizlerinin de bu tespiti doğruladığı belirtildi. İncelemelerde, sert çarpmanın etkisiyle aracın arka elektrik motorunun yuvasından koptuğu ifade edildi.

Şirket, yaşanan sıra dışı olayın tamamen fiziki darbe sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, üretim veya montaj hatası iddialarını reddetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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