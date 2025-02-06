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Diyarbakır'da Hasar Gören Apartmanda Maddi İmkansızlıklar Nedeniyle 5 Aile Yaşamaya Devam Ediyor

Diyarbakır'da Hasar Gören Apartmanda Maddi İmkansızlıklar Nedeniyle 5 Aile Yaşamaya Devam Ediyor
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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören ve Aralık 2024'te kontrollü yıkım sırasında çöken Özbek Apartmanı'nda yaşayan 5 aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınamadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Hasar gören apartmanda yaşayanların yıkım firmasıyla ilgili yaptığı şikayet sonucunda yapılan incelemede, apartmanın boşaltılmasına karar verildi. Ancak 5 aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınamadı ve apartmanda yaşamaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Özbek Apartmanı, Aralık 2024'te kontrollü yıkım sırasında çökerek bitişiğindeki Buhara 2 Apartmanı'nda hasara yol açtı. Tahliyesine karar verilen apartmanda 5 aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşamaya devam ediyor. Tahliyesine karar verilen apartmanda 5 aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınamadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar görerek yıkımına karar verilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 478'inci sokakta bulunan Özbek Apartmanı, Aralık 2024'te kontrollü yıkımı sırasında çökerek, bitişiğindeki az hasarlı Buhara 2 Apartmanı'na zarar verdi. Dış cephesi ve bazı kolonları hasar gören apartmanda yaşayanların yıkım firmasıyla ilgili yaptığı şikayetin ardından yapılan incelemede, apartmanın boşaltılmasına karar verildi. Apartmandaki 30 daireden 25'i tahliye olurken, 5'i ise imkansızlıklar nedeniyle taşınamadı. Binada yaşayanlar, hazırlanacak raporu beklediklerini söyledi. Apartmanda yaşayanlardan Mustafa Oskan (35), "Binanın bir cephesinin yarısı yıkılmış vaziyette ve insanlar hala içerisindedir. Keyfinden içinde kalmıyor, maddiyattan dolayı çıkamıyorlar. Buradan çıkanlar hepsi ayrı ayrı yerlere, kiralara geçtiler. Kimsenin ikinci bir evi yok. Çünkü bu insanların maddi imkanları belli" dedi.

'YENİ BİR YERE TAŞINMANIN BEDELİ 60-70 BİN TL'

Zarar gören binalarıyla ilgili yürütülen yasal sürecin devam ettiğini ifade eden Oskan, "Binamız, 30 yıllık bir binadır. Yanında bulunan Özbek Apartmanı yıkılınca bizim binada zarar gördü. Bunun için yetkililer bize binayı boşaltın dediler. Biz de 30 dairelik binayı boşaltmak zorunda kaldık. Binayı boşaltınca yalnız herhangi bir destek veya hak sahipliğimiz yok şu anda. Bugün bir ev kiralamanın maliyeti 15 bin TL'dir. Bir evi kiralık olarak tuttuğun zaman bir depozito, bir peşinat istiyor, taşıma parası da dahil olmak üzere yaklaşık bir aylık masraf 60-70 bin TL arasıdır. Biz burada iki aile oturuyorduk. Annem ayrı ben ayrı oturuyordum. İki ev taşımışım, bir aylık masrafımız 130 bin TL'dir. Binadakilerin yüzde 80'i inşaatlarda çalışıyor. İnsanlar büyük mağduriyet yaşıyorlar. Hala içeride kalan aileler var. Binamızda 30 aile var, 5 aile çıkamadı" diye konuştu.

'GECELERİ KORKUYORUZ, UYUAMIYORUZ'

Apartmanda kalan ailelerden Fatma Tanrıverdi, taşınacak imkanının olmadığını belirterek, "Ben kiraya geçemiyorum, evde çalışanım yok. Kocam yok, maaşım yok. Oğlum da çalışmıyor. Bu binadaki herkes kiraya geçti. Korkuyoruz, hırsız binaya geliyor, biz korkuyoruz. 3 kişi evde oturuyoruz. Toplam 5 aile binada oturuyoruz. Devletimiz bir çözüm bulsun, bize sahip çıksın, sahipsiz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

'KEPÇE TEK SEFERDE VURUNCA KOLONU YIKTI'

İdris Erdoğan (27) de mağdur olduklarını ifade ederek, "Biz mağduruz. Binanın yıkımı 2 ay önce başladı. Yıkım esnasında kepçe tek seferde vurduğu esnada kolonu yerle bir etti. Onlar da kendi mağduriyetini rapor olarak beyan etmişler, 'Biz yapmadık, herhangi bir kolon kırmadık, sadece bitişik olduğu için böyle oldu' diyorlar. Onlar da suçu kendi üstünden çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda mağduruz" dedi. DHA muhabirinin ulaştığı yıkım firması yetkilisi ise konuyla ilgili bilgi vermek istemediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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