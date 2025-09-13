Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü evlendi. Düğünde dualar edilerek yemekler ikram edildi. Ünlü'nün pek çok yakınının katıldığı törenin görüntülerinde bu anlar dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yalnızca erkeklerin görüntülenmiş olması oldu.

İşte düğünden kareler;