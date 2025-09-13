Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler

Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü evlendi. Düğünde dualar eşliğinde yemekler ikram edildi, kayıtlarda ise sadece erkeklerin yer alması dikkat çekti.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü evlendi. Düğünde dualar edilerek yemekler ikram edildi. Ünlü'nün pek çok yakınının katıldığı törenin görüntülerinde bu anlar dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yalnızca erkeklerin görüntülenmiş olması oldu.

İşte düğünden kareler;

