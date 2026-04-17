Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül’ün kuzeni Ertuğrul Korkmaz (14), saldırganla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

8 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda, 1’i öğretmen 8’i öğrenci ve saldırgan olmak üzere toplam 10 kişi yaşamını yitirirken, 8 öğrencinin tedavisi sürüyor.

“İNGİLİZCESİ İYİ DİYE POLONYA'YA GİTMİŞTİ”

Saldırganın kendi çapraz sınıfında okuduğunu belirten Korkmaz, onun geçmişte Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gittiğini söyledi:

“Okulumuzda geçen yıl Erasmus projesi vardı. İngilizcesi iyi olduğu için Polonya’ya gitmişti. 7. sınıfın ilk döneminde gitmişti.”

“DONUK DURUYORDU, FARKLI DAVRANIŞLARI VARDI”

Saldırganın davranışlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları anlattı:

“7. sınıfta okula geliyordu, çok değişik davranışları vardı. Psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorduk. Donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta ise okula çok gelmedi. Oyun bağımlısı olduğunu öğrendik, günde 10-15 saat bilgisayar başında vakit geçiriyormuş.”

“ÖĞRETMENLERLE PROBLEMİ OLABİLİR”

Saldırganın bazı öğretmenlere karşı tavırlarının da dikkat çektiğini belirten Korkmaz: “Bazı öğretmenlere sınıfta uzun süre bakıp gözünü ayırmıyormuş. Öğretmenlerle problemi olabilir diye düşünüyorum” dedi.

OKUL ÖNÜNDE HÜZÜN: ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nun girişine çiçekler bırakılırken, hayatını kaybeden öğrencinin yakınları da okula gelerek acılarını paylaştı.

“GELDİĞİMDE BÜYÜK BİR TELAŞ VE ACI VARDI”

Olay sırasında karşıdaki markette olduğunu söyleyen veli Gülşen Kırmacı, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Haberi alır almaz okula geldim. Çok yoğun bir telaş ve acı vardı. Çok acı bir durum. O acı ve şokla ne yapacağımı bilemedim. Anlatırken aynı anları yaşıyorum. Çok acı bir durum. İnşallah gerekli önlemler alınır, bir daha yaşanmaz. Okulun kapatılması da çok iyi oldu. Ben tekrardan oğlumu bu okula getirebilirim diye düşünmüyordum. Çok isabetli bir karar oldu" dedi.

SIRALARIN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU

Ayla öğretmenin sınıfından bir öğrenciyi tanıdığını, öğrencinin sıraların arkasına saklanarak ölmekten kurtulduğunu anlatan Kırmacı, "Bizim apartmanda bir kız var ve o Ayla öğretmenin sınıfından. O kız sıraların arkasına saklanmış ve saldırgan onu görmemiş. Çok mutluyum onun adına. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı