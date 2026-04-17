Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, son anlarda yenilen golde büyük hatası alan Ederson'u ıslıkla protesto etti.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı. Maçın son saniyelerine önde giren sarı-lacivertliler, kaleci Ederson’un büyük hatası sonucu kalesinde gördüğü golle bir puana razı oldu.

Galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, mücadelenin son saniyelerinde beklemediği bir şokla sarsıldı. Çaykur Rizespor’un geliştirdiği son atakta, tecrübeli kaleci Ederson’un kalesini hatalı terk edişi sonucu rakip oyuncunun kafasından seken top Fenerbahçe kalesine yönelerek ağlarla buluştu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte statta tansiyon yükseldi. Galibiyetin avuç içinden kayıp gitmesine öfkelenen Fenerbahçeli taraftarlar, yenilen golde doğrudan sorumluluğu olduğunu düşündükleri Ederson’u ıslıklarla protesto etti. Sarı-lacivertli tribünler, oyuncuya sahayı terk ettiği anlarda da tepkilerini sürdürürken, Brezilyalı kalecinin moralinin epey bozuk olduğu görüldü. 

