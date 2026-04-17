Haberler

Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede birçok üründe hile tespit edilirken, İzmir’de bir işletmenin pide harcında at ve eşek eti bulunması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımlıyor. Bu kapsamda ürünler ve markalar vatandaşla açık şekilde paylaşılıyor.

HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Son olarak 16 Nisan tarihli liste güncellenirken, bal, zeytinyağı, pide, kaşar peyniri, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

PİDE HARCINDA TEK TIRNAKLI ETİ

Listede en dikkat çeken detay ise İzmir’de bir işletmede ortaya çıktı. Denetimlerde söz konusu işletmenin pide harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, kamuoyunda bir kez daha “at ve eşek eti” skandalı olarak yankı buldu.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste; 

İzmir'de bulunan "Dönerci Ali'nin Yeri" adlı işletmenin pide harcında "tek tırnaklı" eti tespit edildi. 

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

daha küçük yazaydınız yakın gözlükle bile görünmüyor.İfşa denilen şey herkesin görebilmesidir.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİL Aslan:

olgun kızıltepe haber yapmaya karar verdin artık afferin sana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

AT ETİ YENİR,DİNİ AÇIDAN BİR MAHSURU YOKTUR. UYGUN KOŞULLARDA BESLENMESİ VE KESİLMESİ ŞART.SIĞIR,KOYUN,KEÇİ GİBİDİR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Nallı kuzu bunlarda olmazsa pirzolayi zenginler de yiyemeyceek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

