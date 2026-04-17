Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası İran'a teşekkür eden ve İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapması yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından kapatılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

İSRAİL'E REST: YETER DİYORSAK YETER 

 İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump "ABD, B2 bombardıman uçaklarımızın yarattığı tüm nükleer 'tozu' alacak. Bu anlaşma kapsamında hiçbir şekilde para alışverişi yapılmayacak. Bu anlaşma, Lübnan’ı hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Ancak ABD, ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları, ABD tarafından yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" dedi. 

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı kritik geçiş noktasını yeniden açtı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 110 dolar seviyelerinden 90 dolar bandına kadar geriledi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekti. Kararın ardından gram altın spot piyasada 7 bin lirayı geçti. 

URANYUMA KARŞILIK 20 MİLYAR DOLAR 

Öte yandan ABD merkezli haber platformu Axios, Washington ile Tahran arasında dikkat çeken bir anlaşma seçeneğinin görüşüldüğünü yazdı. Habere göre ABD’nin yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakması karşılığında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmesi gündemde... Haberde, iki taraf arasında yürütülen temaslarda ekonomik yaptırımlar ile nükleer programın aynı çerçevede ele alındığı belirtildi. Habere göre; Washington yönetimi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını değerlendirirken, Tahran’dan elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunu devretmesi isteniyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Hasan Turk:

Recep detsyi yokmu

Güray Dilli:

Manüplasyon yapıyor. Neto dinlemez bunu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

