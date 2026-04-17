Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastane kayıtlarının silindiği' iddialarına soruşturma

HASTANE KAYITLARININ SİLİNDİĞİ İDDİASI

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, daha önce silinen hastane kaydına ulaşıldığı aktarıldı. Dosyaya giren bulguların, kayıtlar üzerinde doğrudan müdahale yapıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

POLNET’TE VAR, HASTANEDE YOK

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, gizli tanık ifadesinde Gülistan Doku’nun uyuşturucu madde etkisi altındayken istismara uğradığı ve bu süreçte hastaneye başvurduğu iddia edildi. Tanık beyanında söz konusu başvuru kaydının POLNET sisteminde yer aldığı aktarıldı. Ancak yapılan kontrollerde aynı kaydın hastane arşivlerinde bulunmadığı tespit edildiği kaydedildi.

KAYITLARIN SİLİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Uzman raporuna göre, ilgili tarihe ait hastane verileri sistemden kasıtlı şekilde silindiği ifade edildi. Raporda, kayıtların “yoğun emek harcanarak ve profesyonel biçimde” ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

SADECE O GÜNE AİT VERİLER YOK EDİLDİ

Dosyadaki bilgilerde, Gülistan Doku’nun kaybolmadan 5 gün önce 31 Aralık 2019 günü saat 09.09.08’de Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığını altı çizildi. Buna karşın hastane başhekimliği tarafından daha sonra yapılan resmi açıklamada, Doku’nun o gün hastaneye gelmediği bildirildi.

Sistem kayıtlarında 31 Aralık ve sonrasına ait veriler bulunurken, yalnızca Doku’nun hastanede olduğu güne ait kayıtların silinmiş olması, uzmanlar tarafından doğrudan müdahale olarak değerlendirildi.

DOSYADAKİ BULGULAR DİKKAT ÇEKTİ

Silinen kayıtlarda “bulgular, gebe, plan, kalp sesi” başlıklarının yer aldığı ve dosyada 120-150 aralığında kalp sesi ölçümlerinin bulunduğu tespit edildi. Öte yandan Doku’nun 22 Eylül 2019 tarihinde acil servise “ilaç kötüye kullanımı için danışma” (intihar şüphesi veya doz aşımı) kapsamında başvurduğu da kayıtlara geçti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.