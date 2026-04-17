ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela'da görüntülendi

ABD’nin yakalanması için başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"nde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, ABD’nin hakkında ödül açıklamasından günler sonra ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilk kez açık şekilde görüntülendi.

ONLARCA DESTEKÇİSİYLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

55 yaşındaki el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela’da çeşitli silahlı grupların düzenlediği "Zafer Yürüyüşü" etkinliği sırasında onlarca destekçisiyle birlikte görüntülendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen el-Hamidavi’nin, paylaşılan görüntülerde yüzünde maske bulunduğu görüldü. El-Hamidavi’nin, söz konusu yürüyüşte destekçileriyle birlikte görüntülenmesi, hakkında ödül açıklanmasının ardından ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

ABD BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" kapsamında el-Hamidavi’nin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
