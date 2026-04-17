Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Saldırgan okulda hazırda bulunan polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda, bir veli bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Okulda bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırı girişimi son anda engellendi.

SALDIRI GİRİŞİMİ SON ANDA ÖNLENDİ

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. O sırada okulda görevli polis ekipleri hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda öğretmenin herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Şüpheli veli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.  Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

"KENDİNİ VELİ OLARAK TANITTI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.  

Devamında, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yaşanan olay sonrası İlçe Kaymakamı Salih Sak ve bazı veliler okula giderek bilgi aldı. 

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Aynasız Delikanli:

Şanlı Urfa top yekun eğitimden geçmeli . Cehalet diz boyu..

vedat cici:

sonra devlet bize bachmiyor daha ne yapsın bir devlet....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

