Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

İspanyol devi Barcelon'nın Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi düşük maliyetinden dolaylı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

İspanya’da şampiyonluğa ilerleyen Barcelona, gelecek sezonun golcü transferinde rotayı La Liga’yı yakından tanıyan bir isim olan Vedat Muriqi’e kırdı. Mallorca formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken eski Fenerbahçeli forvet, Katalan devinin radarına girdi.

LEWANDOWSKI'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Barcelona cephesinde, takımın as golcüsü Robert Lewandowski’nin geleceğine dair soru işaretleri devam ediyor. Polonyalı yıldızın takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

ALVAREZ OLMAZSA HEDEF VEDAT MURIQI

İspanyol basınından Sport’un haberine göre; Barcelona’nın forvet listesinin ilk sırasında aslında Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez yer alıyor. Ancak Alvarez’in yüksek bonservis maliyeti ve transferinin zorluğu, kulübü daha ekonomik ve etkili alternatiflere yöneltti. 

B PLANI OLARAK HAZIR DURUMDA

Bu doğrultuda, Mallorca formasıyla ligde fark yaratan ve son dönemde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vedat Muriqi, Barcelona’nın alternatifler listesinde üst sıralara yükseldi. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve La Liga tecrübesiyle Muriqi, düşük maliyetli ancak yüksek verimli bir opsiyon olarak görülüyor. Eğer Alvarez transferinde somut bir adım atılamazsa, Barcelona’nın Kosovalı golcü için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 21 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
