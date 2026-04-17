Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Yeni sezon öncesi sol kanat transferi için gaza basan Beşiktaş, Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için resmi temaslara hazırlanırken, Kosovalı futbolcunun da transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, hücum hattının sol kanadını güçlendirmek için rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin de onayıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattığı ve listenin en başına yıldız bir ismi eklediği öğrenildi.

HEDEFTEKİ İSİM: ZHEGROVA

Edinilen bilgilere Beşiktaş, Serie A devlerinden Juventus forması giyen Edon Zhegrova’yı kadrosuna katmak istiyor. Piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu için Başkan Serdal Adalı’nın bizzat devreye girmesi ve önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT

Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol koordinatörü Serkan Reçber’in, Zhegrova transferine oldukça sıcak baktığı ve oyuncunun takıma katılması konusunda rapor sunduğu belirtildi. 

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Beşiktaş yönetiminin tüm mali şartları zorlamaya hazır olduğu bu süreçte, Kosovalı futbolcunun da İstanbul’a gelmeye ve siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

Cemre Yıldız
