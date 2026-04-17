Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu ortaya çıktı. Sağın, Adli Tıp raporunu avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşarak, testlerinde herhangi bir yasaklı ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığını duyurdu.

Sağın'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur.

Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir.

Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız."

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER VARDI 

Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına iştirak ettikleri iddiasıyla Simge Sağın’ın yanı sıra İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan da gözaltına alınmıştı.

