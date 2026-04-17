Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği katliamın faili İsa Aras Mersinli hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından konuşan bir kız arkadaşı, saldırganın önceden defalarca okul saldırısı yapacağını söylediğini iddia etti.

“ŞAKA SANIYORDUK”

Saldırganın arkadaş çevresinden bir kız öğrenci, Aras’ın sık sık “Okul saldırısı yapacağım” şeklinde ifadeler kullandığını belirterek, bu sözlerin ciddiye alınmadığını söyledi. Arkadaş grubu içinde bu söylemlerin zamanla şakaya dönüştüğünü ifade eden öğrenci, “Biz de ‘yakında bir belgeselde olacağız’ gibi karşılık veriyorduk” dedi.

POLİAMOR İLİŞKİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarına devam eden kız öğrenci, “O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı” sözleriyle dikkat çeken bir detay paylaştı. Olanları öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadıklarını belirten öğrenci, herkesin gözyaşlarına boğulduğunu ifade etti.

DİJİTAL ORTAMDA UYARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Aynı kişi, Aras’ın bulunduğu çevrim içi platformlarda da benzer ifadeler kullandığını ve birçok kişinin kendisini bu düşünceden vazgeçirmeye çalıştığını iddia etti. “Defalarca ‘lütfen yapma, buna değmez’ dedik” sözleriyle uyarıların dikkate alınmadığını dile getirdi.

“HEPİMİZ AĞLADIK”

Saldırının ardından büyük bir yıkım yaşadıklarını belirten kız öğrenci, hem hayatını kaybedenler hem de Aras için üzgün olduklarını ifade etti. Olay sonrası psikolojik olarak ağır bir travma yaşadıklarını söyledi.

DİSCORD SUNUCUSU KAPATILDI İDDİASI

Saldırganın aktif olduğu öne sürülen bir Discord sunucusunun olayın ardından askıya alındığı da iddialar arasında yer aldı. Arkadaş grubu, bu platformda yapılan yazışmaların olayın seyrine dair önemli ipuçları barındırabileceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com