İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor

ABD’nin İran’a karşı bölgeye gönderdiği savaş gemilerinde görev yapan askerlerin aç kaldığı öne sürüldü. USS Abraham Lincoln ve USS Tripoli’de servis edilen yemek görüntülerinde tabldotun büyük bölümünün boş olması dikkat çekti. Yaşanan durum, "'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor" yorumlarına neden oldu.

USA Today gazetesinin haberine göre, ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln ve USS Tripoli savaş gemilerinde görev yapan askerlerin koşulları dikkat çekti. Gemilerde servis edilen tabldot yemeklerin büyük bölümünün boş olduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı.

ABD ASKERLERİ "DİYET KAMPINDA"

Tabldot tabaklarının birçok bölmesinin boş olduğu görüldü. "Diyet kampı" USS Tripoli savaş gemisinde görevli bir deniz piyadesinin ailesine gemide servis edilen bir yemeğin fotoğrafını göndermesiyle ortaya çıktı. Üçte ikisi boş olan tabldotta küçük bir kaşık dolusu kıyılmış et ve bir tane katlanmış tortilla görüldü.

TEDARİK SORUNU VE KARNE UYGULAMASI

Haberde, uzun süren operasyonlar ve tedarik hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle gemilerde sınırlı ikmal yapıldığı belirtildi. Bu durumun askerler arasında karne uygulamasına yol açtığı ve günlük yemek porsiyonlarının ciddi şekilde azaltıldığı ifade edildi.

Görevli askerlerin aileleri, denizcilerin sık sık aç kaldığını ve yaşanan aksamalar nedeniyle gemilere ek yiyecek veya malzeme gönderemediklerini dile getirdi. Bir denizcinin annesine gönderdiği mesajda, “Malzemeler gerçekten azalıyor, moral en düşük seviyeye inecek” ifadeleri yer aldı.

ABD Donanması’ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan görüntüler askerlerin yaşam koşullarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"KENDİ ASKERLERİNİ BİLE DOYURAMIYOR"

İran'da kan dökmek için bölgeye giden ABD gemisinde yaşanan durum, "Süper güç kendi askerlerini bile doyuramıyor" yorumlarına neden oldu. 

