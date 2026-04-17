Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilerle ilgili tartışmalar devam ederken NOW TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Yeraltı' dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik eleştiriler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

FENOMEN DİZİLER YAYINLANMADI

Eşref Rüya ve Yeraltı gibi geniş izleyici kitlesine sahip dizilerin ekrana gelmemesi izleyicilerde merak uyandırdı. Bu gelişme, söz konusu yapımların içerikleri nedeniyle eleştiri odağına yerleştiği yorumlarına neden oldu.

KÜTAHYALI: YERALTI ARTIK YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisini hedef aldı. Kütahyalı, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“AĞIR BEDEL ÖDETECEK” ÇIKIŞI

Kütahyalı, açıklamasının devamında suç ve mafya temalı yapımlara karşı daha sert bir yaklaşım sergileneceğini belirterek, “Türkiye’de bundan böyle herhangi bir mafya, çeteci, gangster, çakal, it, kopuk, elleri silahlı karakterlerin olumlu ve karizmatik gösterildiği tek bir TV dizisi bile olamayacak. Yapmaya kalkana devlet ağır bedel ödetecek” dedi.

BAHÇELİ BAŞROLÜ ARAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, NOW TV'de yayınlanan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun "Bozkurt Hanoğlu" (Bozo) karakterini canlandırdığı Yeraltı dizisini beğenip başrol oyuncusunu telefonla arayarak tebrik etmişti. 

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorgunsavaşçı:

Darısı diğerlerinin başına inşallah

Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

TV LER DEKİ DİZİLER İNSANLARIN BEYNİNİ YIKIYARAK SUÇLARA YÖNENDİRDİGİNŞ NEDEN RÜTÜK VE YEKKİLER BİLEYOR BİR ÇOK KANALLARI KAPATMIYORLAR

Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

boş Tv dizileri berbat

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

