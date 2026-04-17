Kadıköy'de hüsran! Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele, 2-2 berabere bitti.

RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ

23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

SON ANDA EDERSON!

29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

FOFANA'DAN KEREM'E GEÇİT YOK

42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

RİZESPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konu ekip Çaykur Rizespor, 47. dakikada öne geçti. Rumen oyuncu Mihaila'nın sol kanattan yerden içeriye çevrilen pasına iyi hareketlenen Ali Sowe tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

ÇAYKUR RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 72. dakikasında Çaykur Rizespor, 10 kişi kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu Samet Akaydin, Talisca'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe 75. dakikada penaltı kazandı. Talisca'nın ceza sahası içinde Taylan ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, potansiyel penaltı sebebiyle kenara gelerek monitörde pozisyonu izledi ve sahaya dönerek penaltıyı verdi.

KADIKÖY'DE SKORA DENGE GELDİ

80. dakikada penaltıyı kullanan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Fofana'nın solundan ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Musaba yerden ortaladı, kaleci Fofana'yı geçen topa kale sahası içi sol çaprazında dokunan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ÇAYKUR RİZESPOR 90+8'DE SKORU EŞİTLEDİ

Çaykur Rizespor, 90+8'de skoru 2-2 yaptı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti:

KADIKÖY'DE KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte puanını 67'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturma şansını kaçırdı. Çaykur Rizespor ise 37 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek.