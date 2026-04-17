İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ardı arında meyana gelen okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lisede okuyan öğrencilerin kurduğu WhatsApp grubunda benzer bir eylem planı yaptıkları iddiası üzerine jandarma harekete geçti. 8 öğrencinin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi.

WHATSAPP GRUBUNDA EYLEM HAZIRLIĞI

"12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı konuştukları ve hazırlık yaptıkları belirlendi.

8 ÖĞRENCİ JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde mesajlaşma grubunda yer alan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y., A.K., A.E.Ö., E.K., R.D., F.G., Ç.S. ve A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde yapılan aramalarda elde edilen kanıtlar incelemeye alındı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencilerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü ifade edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda başlatılan olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÇOK ÜZÜCÜ COCUKLAR VE GENÇLERİ KORUYAMAMAK

Haber Yorumlarıercan tanerli:

Bireysel silahlanma acilen durdurulmalı . Av tüfeğinin satışı yasaklanmalı . Ava gidenmi var artık . Millet av ayağına silah sahibi oluyor . Ülkede asker ve polis dışında hiç kimsede silah olmamalı yasal veya illegal fark etmez .

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

