Bursaspor'a yarım milyon lira ceza

2. Lig ekibi Bursaspor, Eskişehir’de oynanan Ankara Demirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 486 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursaspor, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 12 Nisan’da Eskişehir’de oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle PFDK tarafından çeşitli maddelerden para cezasına çarptırıldı. 

Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulübe, karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluğu ihlalinin bu sezon 12’nci kez tekrarlanması sebebiyle de 211 bin TL olmak üzere toplamda 486 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan ev sahibi ekibi Ankara Demirspor ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezasına çaptırıldı. 

