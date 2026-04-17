Bursaspor'a yarım milyon lira ceza

Bursaspor, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 12 Nisan’da Eskişehir’de oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle PFDK tarafından çeşitli maddelerden para cezasına çarptırıldı.

BURSASPOR'A YARIM MİLYON LİRA CEZA

Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulübe, karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluğu ihlalinin bu sezon 12’nci kez tekrarlanması sebebiyle de 211 bin TL olmak üzere toplamda 486 bin TL para cezası kesildi.

ANKARA DEMİRSPOR'A DA CEZA

Öte yandan ev sahibi ekibi Ankara Demirspor ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezasına çaptırıldı.