Diziler sil baştan değişiyor

Kahramanmaraş’taki saldırının ardından dizilerde şiddet sahneleri azaltılırken, şirketler bu tür yapımlara reklam desteğini kesme kararı aldı. Bu kapsamda dizilerin senaryoları değişecek.

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, şiddet içerikli dizi ve bilgisayar oyunları yeniden tartışma konusu oldu. Yapımcılar senaryolarda değişikliğe gitme kararı alırken, çok sayıda şirket bu tür yapımlara reklam vermeyi durduracağını açıkladı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR TOPLUMDA İNFİAL YARATTI

Salı günü Şanlıurfa’da, çarşamba günü ise Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kahramanmaraş’taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybederken, iki saldırıda toplam 32 kişi yaralandı.

Yaşanan olayların ardından saldırıların arka planı tartışılmaya başlanırken, şiddet içerikli bilgisayar oyunları ve televizyon dizilerinin etkisi gündeme geldi. Bu tartışmaların ardından bazı diziler yayın akışından çıkarıldı.

SENARYOLARDA ŞİDDET SAHNELERİ AZALTILACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, reklam veren şirketlerin şiddet ve silah içerikli yapımlara destek vermeme kararı almasının ardından yapımcılar da harekete geçti. Özellikle “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve şiddet temalı dizilerin yeni bölümleri yayın akışından kaldırıldı.

Yapımcılar, dizilerdeki şiddet sahnelerini azaltmak amacıyla bu hafta senaryolarda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

REKLAM VERENLERDEN NET MESAJ

Şirketler de yaşanan gelişmeler sonrası reklam politikalarını gözden geçirdi. Yapı Kredi Kurumsal İletişimden Sorumlu Direktörü Arda Öztaşkın, şiddet içerikli dizilere artık reklam vermeyeceklerini açıkladı.

