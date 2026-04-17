ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Ohio’nun kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışıyla yüzlerce araca zarar verdi. Solon başta olmak üzere birçok bölgede araç camları kırılırken, yollar sular altında kaldı.

POLİS ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Fırtınanın en sert hissedildiği Solon kentinde polis teşkilatı da büyük zarar gördü. Solon Polis Teğmeni Bill Vajdich, araç filolarının büyük bölümünün doludan etkilendiğini belirterek, “30 aracımız var ve yaklaşık 20’si ciddi şekilde tamir gerektiriyor” dedi.

“BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUK

Yetkililer, fırtına öncesinde uyarı alındığını ancak dolunun bu denli büyük ve yıkıcı olmasının beklenmediğini ifade etti. Teğmen Vajdich, yaşananları “araçlarımız şu an çok kötü durumda” sözleriyle anlattı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu yağışı sırasında araçlarında bulunan sürücüler ise panik dolu anlar yaşadı. Jacob Maher adlı bir sürücü, aracının dolu yağışı sırasında büyük zarar gördüğünü belirterek, “Drive-thru kuyruğundaydım, bir anda beyzbol topu büyüklüğünde buz parçaları araca çarpmaya başladı” dedi.

Şiddetli hava koşulları Cleveland dahil olmak üzere bölgedeki birçok yerleşimi etkiledi. Dolu yağışı araç camlarını paramparça ederken, bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı.