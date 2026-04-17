ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu, Ohio’nun kuzeydoğusunda felakete yol açtı. Şiddetli fırtınayla birlikte etkili olan dolu yağışı yüzlerce araca zarar verirken, Solon başta olmak üzere birçok bölgede araç camları parçalandı, yollar sular altında kaldı ve kent genelinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Ohio’nun kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışıyla yüzlerce araca zarar verdi. Solon başta olmak üzere birçok bölgede araç camları kırılırken, yollar sular altında kaldı.

POLİS ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ 

Fırtınanın en sert hissedildiği Solon kentinde polis teşkilatı da büyük zarar gördü. Solon Polis Teğmeni Bill Vajdich, araç filolarının büyük bölümünün doludan etkilendiğini belirterek, “30 aracımız var ve yaklaşık 20’si ciddi şekilde tamir gerektiriyor” dedi.

“BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUK 

Yetkililer, fırtına öncesinde uyarı alındığını ancak dolunun bu denli büyük ve yıkıcı olmasının beklenmediğini ifade etti. Teğmen Vajdich, yaşananları “araçlarımız şu an çok kötü durumda” sözleriyle anlattı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI 

Dolu yağışı sırasında araçlarında bulunan sürücüler ise panik dolu anlar yaşadı. Jacob Maher adlı bir sürücü, aracının dolu yağışı sırasında büyük zarar gördüğünü belirterek, “Drive-thru kuyruğundaydım, bir anda beyzbol topu büyüklüğünde buz parçaları araca çarpmaya başladı” dedi.

Şiddetli hava koşulları Cleveland dahil olmak üzere bölgedeki birçok yerleşimi etkiledi. Dolu yağışı araç camlarını paramparça ederken, bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

