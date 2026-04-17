ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti
Beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu, Ohio’nun kuzeydoğusunda felakete yol açtı. Şiddetli fırtınayla birlikte etkili olan dolu yağışı yüzlerce araca zarar verirken, Solon başta olmak üzere birçok bölgede araç camları parçalandı, yollar sular altında kaldı ve kent genelinde büyük çaplı hasar meydana geldi.
POLİS ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ
Fırtınanın en sert hissedildiği Solon kentinde polis teşkilatı da büyük zarar gördü. Solon Polis Teğmeni Bill Vajdich, araç filolarının büyük bölümünün doludan etkilendiğini belirterek, “30 aracımız var ve yaklaşık 20’si ciddi şekilde tamir gerektiriyor” dedi.
“BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUK
Yetkililer, fırtına öncesinde uyarı alındığını ancak dolunun bu denli büyük ve yıkıcı olmasının beklenmediğini ifade etti. Teğmen Vajdich, yaşananları “araçlarımız şu an çok kötü durumda” sözleriyle anlattı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Dolu yağışı sırasında araçlarında bulunan sürücüler ise panik dolu anlar yaşadı. Jacob Maher adlı bir sürücü, aracının dolu yağışı sırasında büyük zarar gördüğünü belirterek, “Drive-thru kuyruğundaydım, bir anda beyzbol topu büyüklüğünde buz parçaları araca çarpmaya başladı” dedi.
Şiddetli hava koşulları Cleveland dahil olmak üzere bölgedeki birçok yerleşimi etkiledi. Dolu yağışı araç camlarını paramparça ederken, bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı.