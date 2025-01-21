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Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken korkunç olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

BÖLGEDEN GELEN KARELER KORKUNÇ

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edilirken bölgeden gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

ALEVLER OTELİ SARDI

Servis edilen karelerde alevlerin tüm oteli sardığı, alevlerin arasında kalan otelden tatilcilerin tahliye edilmeye çalışılırken bir yandan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülüyor.

İşte o görüntüler;

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hiçbir gazete haberler otel ismide vermiyor araştırma yapılıyor bari isimde yazın milleti merak ettirmeyin. Grand Kartal Otel.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

kundaklama gibi görünüyor sanki

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