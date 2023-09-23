Antalya'da yangın! Alevler önce lüks teknelere sonra ormana sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede kıyıda bakımı yapılan lüks teknelere, sonra da ormana sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, karada tadilatı yapılan lüks teknelere, oradan da ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLECEK

Kundu turizm bölgesinde yer alan Aksu Çayı kenarında otluk alanda başlayan yangın, karada tadilat gören yaklaşık 15 metre uzunluğundaki lüks bir tekneye, ardından ormana sıçradı. Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan müdahalenin de beklendiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

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