VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları
Bugün dört takım turnuvaya veda ederken, Futbolist ilk finalist oldu!
2022 Champions Tour'un ilk EMEA Challengers'ına sayılı günler kaldı. Bugün oynanan 7 maç ile Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin ikinci günü tamamlandı. 4 takım turnuvaya veda ederken Büyük Final'in ilk ismi de belli oldu.
Fire Flux Esports BBL Esports Team Aurora Thunderbolts Gaming BBL Esports Surreal Esports Fire Flux Esports Futbolist, açık elemelerden gelerek namağlup bir şekilde Büyük Final'e yükselmeyi başardı. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri finalisti Fire Flux Esports ise Alt Grup Finali'nde rakibini bekleyecek. Yarın oynanacak üç karşılaşma ile turnuvaya veda ederek, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidecek 3 takım belli olacak. Galakticos ve Galatasaray Espor ekipleri, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidebilmek için 5.lik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri, 23 Ocak Pazar günü oyanancak Büyük Final karşılaşması ile son bulacak ve bir temsilcimizi daha EMEA Challengers'a göndereceğiz.
2 - 0 Surreal Esports Üst Grup - Yarı Final 0 - 2 Futbolist Üst Grup - Yarı Final 1 - 2 Galakticos Alt Grup - 1. Tur 1 - 2 Galatasaray Espor Alt Grup - 1. Tur 2 - 0 Galakticos Alt Grup - 2. Tur 2 - 0 Galatasaray Espor Alt Grup - 2. Tur 1 - 2 Futbolist Üst Grup Finali
Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber
Fire Flux Esports
BBL Esports
Team Aurora
Thunderbolts Gaming
BBL Esports
Surreal Esports
Fire Flux Esports
Futbolist, açık elemelerden gelerek namağlup bir şekilde Büyük Final'e yükselmeyi başardı. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri finalisti Fire Flux Esports ise Alt Grup Finali'nde rakibini bekleyecek. Yarın oynanacak üç karşılaşma ile turnuvaya veda ederek, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidecek 3 takım belli olacak. Galakticos ve Galatasaray Espor ekipleri, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidebilmek için 5.lik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri, 23 Ocak Pazar günü oyanancak Büyük Final karşılaşması ile son bulacak ve bir temsilcimizi daha EMEA Challengers'a göndereceğiz.