VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları - Haberler
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

Bugün dört takım turnuvaya veda ederken, Futbolist ilk finalist oldu!

2022 Champions Tour'un ilk EMEA Challengers'ına sayılı günler kaldı. Bugün oynanan 7 maç ile Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin ikinci günü tamamlandı. 4 takım turnuvaya veda ederken Büyük Final'in ilk ismi de belli oldu.

Fire Flux Esports
2-0 Surreal Esports

Üst Grup - Yarı Final

BBL Esports		0-2Futbolist

Üst Grup - Yarı Final

Team Aurora		1-2Galakticos

Alt Grup - 1. Tur

Thunderbolts Gaming		1-2Galatasaray Espor

Alt Grup - 1. Tur

BBL Esports		2-0Galakticos

Alt Grup - 2. Tur

Surreal Esports		2-0Galatasaray Espor

Alt Grup - 2. Tur

Fire Flux Esports		1-2Futbolist

Üst Grup Finali
Günün Sonuçları

Futbolist, açık elemelerden gelerek namağlup bir şekilde Büyük Final'e yükselmeyi başardı. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri finalisti Fire Flux Esports ise Alt Grup Finali'nde rakibini bekleyecek. Yarın oynanacak üç karşılaşma ile turnuvaya veda ederek, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidecek 3 takım belli olacak. Galakticos ve Galatasaray Espor ekipleri, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidebilmek için 5.lik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri, 23 Ocak Pazar günü oyanancak Büyük Final karşılaşması ile son bulacak ve bir temsilcimizi daha EMEA Challengers'a göndereceğiz.

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber

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