2022 Champions Tour'un ilk EMEA Challengers'ına sayılı günler kaldı. Bugün oynanan 7 maç ile Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin ikinci günü tamamlandı. 4 takım turnuvaya veda ederken Büyük Final'in ilk ismi de belli oldu.

Fire Flux Esports 2 - 0 Surreal Esports Üst Grup - Yarı Final BBL Esports 0 - 2 Futbolist Üst Grup - Yarı Final Team Aurora 1 - 2 Galakticos Alt Grup - 1. Tur Thunderbolts Gaming 1 - 2 Galatasaray Espor Alt Grup - 1. Tur BBL Esports 2 - 0 Galakticos Alt Grup - 2. Tur Surreal Esports 2 - 0 Galatasaray Espor Alt Grup - 2. Tur Fire Flux Esports 1 - 2 Futbolist Üst Grup Finali Günün Sonuçları Günün Sonuçları Futbolist, açık elemelerden gelerek namağlup bir şekilde Büyük Final'e yükselmeyi başardı. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri finalisti Fire Flux Esports ise Alt Grup Finali'nde rakibini bekleyecek. Yarın oynanacak üç karşılaşma ile turnuvaya veda ederek, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidecek 3 takım belli olacak. Galakticos ve Galatasaray Espor ekipleri, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidebilmek için 5.lik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri, 23 Ocak Pazar günü oyanancak Büyük Final karşılaşması ile son bulacak ve bir temsilcimizi daha EMEA Challengers'a göndereceğiz. EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber Haberler ›› Gamegar ››VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları - Haberler