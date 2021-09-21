Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na bu sabah erken saatlerde bir kez daha iş makineleri girdi. Koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü. Bölgedeki gönüllüler, iş makinelerinin koruya girdiğini belirtirken, 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nun uzun zamandır imara açılmaya çalışıldığını öne süren gönüllüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

TWITTER'DA TT OLDU

Üsküdar'da yaşanan gerilim sosyal medyaya da yansırken, çok sayıda kullanıcı belediyenin vatandaşların açıklamalarını dikkate almadan böylesi bir hamlede bulunmasına tepki gösterdi. Yapılan yorumlar sonrası "#validebağadokunma" etiketi Twitter'dan kısa sürede TT oldu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Validebağ Gönüllüleri'nin sosyal medyaya yansıyan peş peşe açıklamalarının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi'nin hesaplarından art arda iki açıklama geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkmen şu ifadeleri kullandı;

"Koru'nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı;

"Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Validebağ Korusu, 1999'da "doğal SİT alanı" olarak tescillendi. 2014'te iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen koruyla ilgili tartışmalar 2014'te başladı. Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020'de, "olağanüstü" gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi'ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da Üsküdar'ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi'yle "Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi"ni hayata geçireceklerini duyurdu.

18 Haziran'da yaptığı konuşmada, 21 Haziran Pazartesi günü korudaki projenin başlayacağını açıklamasının ardından ise mahalle sakinleri koruda nöbet başlattı. 17,6 milyon liralık "Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi" ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyordu.

VALİDEBAĞ KORUSU HAKKINDA

Altunizade, Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleri arasında bulunan Validebağ Korusu, Türkiye'nin 485 kuş türünden 130'una ve 400'ü aşkın kelebek türünden 31'ine, İstanbul'daki 2000 tür otsu bitkinin 200'üne ev sahipliği yapıyor. 1. Derece Doğal Sit Alanı olan koruda, 101 tür ağaç, ağaççık ve çalı saptanmış. Bazıları anıt ağaç statüsünde.

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