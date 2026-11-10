Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

"Yeraltı" dizisinde Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, set öncesinde sabah namazı için Yahya Efendi Dergahı’nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında dergahtan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.

PAYLAŞIMINI SİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan paylaşımın ardından Aydoğan'ın bazı takipçilerinden tepki aldığı öne sürüldü. Seküler takipçilerinden gelen eleştirilerin ardından güzel oyuncunun söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldığı iddia edildi.

Gündeme gelen iddialara ve sosyal medyadaki tartışmalara ilişkin Sümeyye Aydoğan veya menajerlik cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com