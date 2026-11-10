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Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe'nin kadro yapısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarı-lacivertli takımda daha yaşlı futbolcuların bulunduğunu söyleyen Batrakov, Galatasaray'ın ise kariyerinin son dönemindeki oyunculardan oluşan bir takım olmadığını savundu.

  • Aleksey Batrakov, Süper Lig'e gelen futbolcuların kariyerlerinin son dönemini geçirmek için Türkiye'yi tercih ettiği görüşüne katılmadığını söyledi.
  • Batrakov, Galatasaray'ın yaş ortalamasının yüksek olmadığını, Fenerbahçe'de ise biraz daha yaşlı oyuncular bulunabileceğini belirtti.
  • 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosuna uyum sağlamada sorun yaşamadığını, Osimhen ve Leao ile iletişim kurmakta zorluk çekmediğini ifade etti.

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya'da yayın yapan Match TV'ye verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamını ve sarı-kırmızılı takıma uyum sürecini değerlendirdi. Süper Lig'e transfer olan futbolcuların kariyerlerinin son dönemlerini geçirmek için Türkiye'yi tercih ettiği yönündeki düşüncelere katılmadığını belirten Batrakov, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadro yapılarını karşılaştırdı.

FENERBAHÇE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yaş ortalamasının yüksek olmadığını savunurken ezeli rakip Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Batrakov, "Türkiye'ye gelen futbolcuların kariyerlerinin son dönemini geçirmek için geldiğini söyleyemem. Belki Fenerbahçe'de biraz daha yaşlı oyuncular vardır ama takımımızda böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. 

"BU KADAR YILDIZ OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Galatasaray'a transfer olduktan sonra karşılaştığı ortamı da anlatan Batrakov, takımda çok sayıda yıldız futbolcu bulunmasının kendisini şaşırttığını söyledi. Buna rağmen takım arkadaşlarıyla iletişim kurmakta herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtti. Genç oyuncu, “Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.” dedi.

OSIMHEN VE LEAO'YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Galatasaray'a katılmadan önce en büyük endişesinin yıldızlarla dolu kadroya uyum sağlamak olduğunu anlatan Batrakov, beklediğinin aksine hiçbir sorunla karşılaşmadığını dile getirdi. Rus futbolcu, “Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım.” ifadelerini kullandı. Batrakov'un özellikle Fenerbahçe'nin kadro yapısına ilişkin değerlendirmesi, röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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