Türkiye ve Fransa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Görüşmeler hızlandı

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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Yunanistan ile GKRY arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesi nedeniyle Türkiye ile Fransa arasında diplomatik temasların yoğunlaştığını yazdı. Habere göre, Yunanistan'ın cuma günü deniz tabanındaki araştırma çalışmalarının yeniden başlatılması amacıyla NAVTEX (denizcilere duyuru) yayımlamasının ardından diplomatik anlaşmazlık yaşandı.

TÜRKİYE, FRANSIZ ŞİRKETTEN İKİNCİ BİLDİRİM İSTEYEBİLİR

Projeyi yürüten Fransız şirketin Yunanistan, GKRY, Mısır ve Türkiye'ye gönderdiği diplomatik bildirimin Ankara tarafından yeterli bulunmadığı öne sürüldü. Türkiye'nin, bildirimin içeriğini belirsiz bulduğu ve Fransız şirketten doğrudan izin talebinde bulunmasını ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini dikkate alan ikinci bir bildirim göndermesini isteyebileceği belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin özellikle 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve 2020 yılında Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu mektupta ortaya koyduğu görüşlerin dikkate alınmasını beklediği ifade edildi.

YUNANİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: "İZİN BAŞKA ŞEYDİR, BİLGİLENDİRME BAŞKA ŞEYDİR"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, muhalefetin Fransız şirketin Türkiye'ye gönderdiği bildirimin Ankara'dan izin alınması anlamına geldiği yönündeki eleştirilerini reddetti. Marinakis, "İzin başka şeydir, bilgilendirme başka şeydir" diyerek, Fransız şirketin Türkiye'ye gönderdiği bildirimin yalnızca seyir güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu savundu. Bildirimin üçüncü ülkelerin deniz yetki alanlarının veya haklarının tanınması anlamına gelmediğini belirten Marinakis, "Yunanistan geri adım atmıyor" dedi.

Marinakis, proje kapsamında yalnızca Yunanistan ve GKRY makamlarından gerekli izinlerin alındığını, Türkiye ile herhangi bir koordinasyon yürütülmediğini ileri sürdü. Muhalefetin diplomatik bildirimin kamuoyuyla paylaşılması yönündeki taleplerine de yanıt veren Marinakis, diplomatik usulleri gerekçe göstererek belgenin yayımlanmayacağını söyledi.

ARAŞTIRMA GEMİSİ GİRİT'TE BEKLİYOR

Kathimerini'nin haberine göre, deniz altı elektrik kablosu projesi kapsamında araştırma faaliyetlerini yürütecek Abeille Marengo gemisi, Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda beklemeye devam ediyor. Geminin ekipmanlarının kalibrasyonu amacıyla deneme seferine çıkması gündeme gelirken, daha uygun bir zamanın belirlenmesi için seferin ertelendiği belirtildi.

Mevcut NAVTEX kapsamında geminin herhangi bir zamanda denize açılabileceği, ancak bu konudaki kararın projeyi yürüten şirket tarafından verileceği kaydedildi.

COP31 ZİRVESİNİN DİPLOMATİK TEMASLARDA ETKİLİ OLDUĞU İDDİASI

Haberde, Türkiye'nin Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasının da diplomatik temasların zamanlamasında etkili olduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba ve perşembe günü liderler düzeyinde toplantılar gerçekleştirilecek zirvenin Doğu Akdeniz'deki yeni bir anlaşmazlığın gölgesinde kalmasını istemediği iddia edildi. Bu nedenle Abeille Marengo gemisinin araştırma faaliyetlerine başlamasının bir süre daha ertelenebileceği belirtildi.

ATİNA: PROJE DEVAM EDİYOR, BU BİR YARIŞ DEĞİL

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Marinakis, Dışişleri Bakanlığı'nın diğer siyasi partileri gelişmeler hakkında ne zaman bilgilendireceğine ilişkin soruya kesin bir tarih vermedi. Projenin devam ettiğini belirten Marinakis, sürecin "bir yarış olmadığını" ifade etti.

Kathimerini'ye konuşan Yunan hükümet yetkilileri ise Türkiye'nin araştırma çalışmalarını engellemeyeceğini düşündüklerini belirterek, ABD veya üçüncü bir ülke tarafından Atina'ya herhangi bir baskı uygulanmadığını ileri sürdü.

Kaynak: ANKA