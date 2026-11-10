BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, kent genelinde sonbahar yağışlarıyla birlikte kronikleşen su baskınları ve altyapı yetersizliklerini yeniden Meclis gündemine taşıdı. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl sundukları soru önergelerine rağmen somut önlemlerin alınmadığına dikkat çeken Çağlayan, idarenin "altyapı çalışmaları tamamlandı" yönündeki açıklamalarını yaşanan acı bilançoyla eleştirdi.

"YAZILI YANITLARA RAĞMEN CAN KAYIPLARI YAŞANDI"

Çağlayan, Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, 13 Ekim 2025 ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde sonbahar yağışları öncesinde uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Gerekli tedbirlerin alındığı yönündeki resmi cevaplara tezat oluşturacak şekilde kentin yeniden felaketi yaşadığını vurgulayan Çağlayan "Altyapı çalışmalarının tamamlandığı, gerekli önlemlerin alındığı yönündeki cevaplarınıza rağmen, 14 Ekim ve 18 Ekim 2026’da vatandaşlarımız yeniden su baskınlarıyla karşı karşıya kalmıştır ve üzülerek söylüyorum ki can kayıplarımıza neden olmuştur. Su baskınlarından dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

"MAĞDUR HANELERİN SU BORÇLARI SİLİNSİN"

İBB yönetimi tarafından su baskınlarından etkilenen 1.103 haneye toplam 44 milyon 120 bin TL destek ödemesi başlatılmasını olumlu ancak yetersiz bir adım olarak niteleyen Çağlayan, mağduriyetlerin hafifletilmesi için ek bir teklifte bulundu. Yapılan maddi yardımın desteklendiğini belirten Çağlayan, söz konusu 1.103 hanenin ödenmemiş su faturası borçlarının tamamen silinmesi gerektiğini ifade etti.

İBB YÖNETİMİNE İKİ KRİTİK SORU

Yaşanan felaketlerin tekrarlanmaması için kalıcı çözümler üretilmesinin şart olduğunu belirten Dursun Çağlayan, İBB Başkanlık Makamının yanıtlaması istemiyle şu iki kritik soruyu yöneltti:

2025 yılında verdiğimiz ilk önerge ile 13 Ekim 2026’da verdiğimiz ikinci önerge arasındaki 1 yıllık süreçte hangi altyapı yatırımları ve projeleri hayata geçirilmiştir? Önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel yağışlarda benzer mağduriyetlerin ve can kayıplarının önüne geçebilmek adına hangi somut tedbirler alınmıştır?

Çağlayan, soru önergesinin sonunda konunun takipçisi olacaklarını belirterek Başkanlık Makamından yazılı bilgi talep etti.