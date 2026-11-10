Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

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Çıldır Gölü kıyısındaki küçük köy okulunda öğretmen ve 2 öğrencisi, Ulu Önder’i saygıyla andı. Öğrenciler, Atatürk’e duydukları sevgiyi kendi sözleriyle anlattı.

SİRENLER ÇALINCA BAHÇEYE ÇIKTILAR

Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu köyünde bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu’nda, Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla öğretmen Rümeysa Karahan ve 2 öğrencisi derse ara verip okul bahçesine çıktı. Öğrencilerden biri göndere çekili bayrağı indirdi.

TÖRENİN ARDINDAN DERSLERİNE DÖNDÜLER

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına dönerek derslerine devam etti.

“ATAM SENİ HİÇ GÖRMEDİM AMA ÇOK SEVİYORUM”

3. sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk’e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir’i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, “Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir’e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum” dedi.

“AÇTIĞIN YOLDA DURMADAN İLERLEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM”

4. sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekti. Topçu, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum” diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı