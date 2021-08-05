Ünlü isimler, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a tepki gösterdi

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak yargılanan Ümitcan Uygun'un geceyi beraber geçirdiği 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Ünlü isimler, gözaltına alınan Ümitcan Uygun için peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak isyan etti.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE İKİNCİ OLDU

Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un ikinci kez kadın cinayetiyle gözaltına alınması Twitter'da gündem oldu. Adı Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşen Uygun'a başta ünlü isimler olmak üzere on binlerce vatandaştan tepki yağdı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

AYNUR AYDIN

BURÇİN TERZİOĞLU

HAZAL KAYA

HADİSE

DENİZ AKKAYA

DİDEM SOYDAN

SEÇİL GÜR