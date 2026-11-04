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Şanlıurfa Haliliye'de bir kişi annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

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Şanlıurfa Haliliye'de bir kişi annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, diğer kız kardeşini yaraladı. Olayda yaralanan anne hastanede kurtarılamadı, 11 yaşındaki diğer kız kardeş hastaneye kaldırıldı ve şüpheli saklandığı adreste gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, diğer kız kardeşini yaraladı.

Konuklu Mahallesi'ndeki bir evde H.D. ile annesi Huriye Çiçekli (43) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ve diğer kız kardeş M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne Huriye Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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