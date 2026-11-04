Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

KADIN ALTYAPI OYUNCULARI TOP TOPLAYICI OLDU

Galatasaray-Stuttgart maçında saha kenarında top toplayıcı olarak sarı-kırmızılı kadın futbol takımı altyapı oyuncuları görev yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK

Sarı-kırmızılı kulüp, saha kenarında top toplayıcı görevini kadın futbol şubesinden altyapı oyuncularına vererek bir Şampiyonlar Ligi maçında ilki gerçekleştirdi. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.