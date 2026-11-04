Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildi

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk RAMS Park'ta gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Stuttgart maçında top toplayıcı görevini Galatasaray Kadın Futbol Altyapısı’ndan oyuncular üstlendi. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
KADIN ALTYAPI OYUNCULARI TOP TOPLAYICI OLDU
Galatasaray-Stuttgart maçında saha kenarında top toplayıcı olarak sarı-kırmızılı kadın futbol takımı altyapı oyuncuları görev yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK
Sarı-kırmızılı kulüp, saha kenarında top toplayıcı görevini kadın futbol şubesinden altyapı oyuncularına vererek bir Şampiyonlar Ligi maçında ilki gerçekleştirdi. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.