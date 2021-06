"Türkiye'nin fiber otoyolu 2023'te tamam"

Türkiye ve dünyadan bulut bilişim sektöründe çalışan firmalara ev sahipliği yapan ve en kapsamlı bulut teknolojileri zirvelerinden biri olduğu belirtilen 'CloudTalk Online MatchMaking Summit 2021 gerçekleştirildi. Zirvede, pandemi sonrasında sektörlerin dijitalleşmeye daha da yöneldiği ve sektörel bazda önemi vurgulandı.

Etkinliğin düzenleyicisi ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin önemini hepimiz bir kez daha gördük. Tüm sektörlerde dijitalleşebilen ve temassız hizmet alternatiflerini sunabilen oyuncular hızla güçlenirken, bu değişime ayak uyduramayan oyuncular pandeminin neden olduğu 'yeni normal'de geride kaldılar. Bulut bilişim hizmetlerinin önemi bu noktada bir kez daha anlaşıldı. Pek çok ülke için bulut bilişim hizmetleri stratejik açıdan önemli görülen alanlardan biriydi, şimdi çok daha önem kazandı. Verinin bulutta tutulma ihtiyacının sonucu olarak, dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünün artmasında bir artış söz konusu oldu. Bakanlık olarak, Bulut bilişimi yeni bir 'bilişim hizmet modeli' olarak görüyoruz. Hizmet alan taraf yatırım-bakım-enerji-personel maliyetlerini azaltıyor, bilgi işlem kapasitesini artırıyor, 'esneklik' ve 'ölçeklenebilirlik' özelliği kazanıyor. 2025 yılına kadar bulut bilişimin pazarının 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Son kullanıcı açısından bakarsak, bulut bilişim sayesinde akıllı cihazlar veya tabletler ile her yerden ofisimize bağlanarak çalışabiliyoruz. Küresel çapta yapılan "bulut" yatırımlarının yüzde 30'unun boşa gittiği görülüyor. Biz de gerek kamuda gerek özel sektörde bulut bilişimde her ihtiyaca 'özel' ve 'doğru' cevabı veren, 'sürdürülebilir işleyiş' için sektörlere özel bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi gerekliliğini belirtmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"VERİ GİZLİLİĞİ KONUSUNDA KULLANICILAR BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Veri gizliliği konusunda da son kullanıcıların bilinçlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Sayan, "Kişiler, şirketler ve hükümetler olarak bulut bilişim konusunda stratejiyi en iyi şekilde geliştirmek üzere gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalarda önceliğimiz 'güvenlik' olmaktadır. Bulut bilişim güvenliği ve standartlarının belirlenmesi için çalışmalarımız ve IPV6'ya geçiş çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın örnek olması açısından kurumlar arasında IPV6'ya ilk geçen kurum olması için çalışmaktayız" dedi.

Veri merkezi sayılarının ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile paralellik gösterdiğini de ifade eden Sayan, "Bakanlık olarak iki önemli hedefimiz bulunuyor. Ülkemizde üretilen verinin teknik bir zorunluluk olmadığı sürece ülkemizde kalmasını sağlamak ve Türkiye'yi bir veri merkezi üssü haline getirmek. Bu yüzden yerli bulut servisi sağlayıcılarımızı da artarak desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin verisini bu topraklarda tutmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile birlikte çalışmaktayız. Teknolojiyi takip eden değil yön veren bir ülke olma hedefiyle yerli ve milli bulut hizmetlerimizi 'siber güvenlik' açısından da önemli görüyoruz ve bu bilinç ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Siber güvenlik çözümlerinde yerlilik ve millilik en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 7 24 esasına göre çalışıyor ve bünyesinde kendi kaynaklarıyla oluşturduğu Avcı, Azad ve Kasırga gibi sistemlerle binlerce zararlı yazılım engelledik ve engellemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ HER MAHALLENİN YÜZDE 90'INDA FİBER OLMASI

Bu yılın sonuna kadar Türkiye'deki her mahallenin yüzde 90'ında fiber olacağını belirten Sayan, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması. Türkiye olarak 'yüzde 26' yerlilik oranına sahibiz. Yerliliğimizi artırarak artık ülkemizin haberleşme alanındaki dışa bağımlılığını en aza indirme hedefindeyiz. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bulut bilişim servis sağlayıcılarımızdan 'karbon ayak izini en aza indirme konusundaki adımları tüm sektörlerden beklediğimiz gibi beklemekteyiz" dedi.

"TİCARET, HER ZAMAN TEKNOLOJİ TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLDİ"

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem ise, "Ticaret, her zaman teknoloji tarafından şekillendirildi ancak son zamanlarda dijital teknolojinin hızlı gelişmesi ve pandeminin etkisiyle birleşmesi, gelecek yıllarda uluslararası ticareti çok derinden etkileyerek dönüştürme potansiyeline sahip" dedi. Blockchain, data teknolojileri ve Internet of Things'in dijital ticaretin hızını artırdığına dikkat çeken Edhem, dijital ticaretin geleneksel ticarete oranla ulaşım için harcanan zamandan tasarruf sağladığını ve maliyetleri düşürdüğünü belirtti.

"CLOUDTALK, BU YIL DA YÜZLERCE GÖRÜŞME İMKANI SAĞLADI"

Katılımcılara ve partnerlerine yüksek katılımlı ve güvenli bir etkinlik ortamı sağladıklarını belirten CloudTalk Global Başkanı Burkay Yapağcıoğlu, "Bulut hizmetlerine yapılan ticari harcamaların Kovid-19 salgını sırasında hızlandığını görüyoruz. Gartner, 2020 yılında genel bulut hizmetlerine yapılan son kullanıcı harcamalarının yüzde 19 büyüdüğünü bizlere söylüyor ve 2021'de bu rakamın yüzde 23,1 artarak yaklaşık 333 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dijital dönüşüm, Cloud servis sağlayıcı hizmet alımları ve IT yatırımları önümüzdeki 3 yılın en önemli konusu olarak liderliklerini sürdürecekler. Etkinliğimiz ile 'Cloud' konusundaki tüm konuları, en önemli servis sağlayıcıları, local ve global olarak, şirketlerimiz ile bir araya getirerek her geçen sene daha yoğun bir katılımla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Burkay Yapağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platformumuz binlerce katılımcının birbirleri ile anında toplantı planlaması yapmasına, networking lounge'lardaki yuvarlak masalarda toplu video görüşmelerine, katılımcıların anlık olarak birbirleri ile sohbet edebilmesine ve açık katılımcı profili sayesinde herkesin birbirini görebilmesine imkan verdi. Katılımcılar, birbirinden değerli 60'den fazla canlı sunum ve fuar alanımızdaki 30 sektör öncüsü firmanın çözümlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Katılımcılarımız bu yıl da 1'e bir toplantı konseptimizi deneyimlediler. Tüm katılımcılarımız ve iş ortaklarımıza güçlü bir networking imkanı sunduk. 'CloudTalk Online | MatchMaking Summit' in değerli birer parçası oldukları için tüm katılımcılarımıza, sponsorlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunar, 2022 yılı için yine global bir ekip ile şimdiden tüm hazırlıklarımıza başladığımızı belirtmek isteriz."

"ALİBABA CLOUD, 'HİBRİT CLOUD' VE BİG DATA'DA FARK YARATIYOR"

'Alibaba Cloud Teknolojileri ile İşinizi Güçlendirin Alibaba Bulut 2021 Strateji ve Hedefleri' sunumu gerçekleştiren Alibaba'nın MEA ve Türkiye İnternet ve Perakende Sektörü İş Geliştirme Direktörü Li Long, CloudTalk Global 2021 etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alibaba Cloud ürünleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 2020-2025 yılları arasında hibrit buluta olan talebin hızla artacağına dikkat çekerek, 2025 yılında organizasyonların yüzde 90'ının altyapıların yönetimi için 'hibrit bulut'a geçeceğinin öngörüldüğünü, tüm bulut pazar payı içerisinde hibrit bulutun gelecekte yüzde 67'lik bir pay sahibi olacağını kaydetti. Geleneksel bulut servis sağlayıcıları ve donanım üreticilerinin tüm yatırım ve pazarlamalarını 'hibrit bulut'a kaydırdıklarını belirten Li Long, IDC, Gartner raporuna göre, bulut servis ürünleri kullanıcılarının yüzde 73'ünün hibrit ve private bulut stratejilerine adapte olmak üzere harekete geçtiklerini de belirtti.

Alibaba Cloud Türkiye Temsilcilerinden Cloudup'ın CEO'su Emrah Cora da, "2020 yılını pandemi etkisi ile beklentilerimizin üzerinde kapattık, 2021 yılında da beklentimiz bu yönde. Alibaba Cloud'un kendini kanıtlamış bir Cloud sağlayıcısı olduğunu tüm Alibaba şirketleri operasyonlarının da Alibaba Cloud üzerinden yürütüldüğünü belirttiğimizde görebiliyoruz. Teknolojisi ve etkinliği açısından baktığımızda 200'ün üzerinde ülke, 22 bölge, 67 nokta, 2800'ün üzerinde CDN Note'u ile Alibaba Cloud müşterileri Avrupa, Ortadoğu ve istenilen makinelere göre Çin ve Amerika'yı da kullanılabiliyor. Özellikle Türk perakende ve e-ticaret firmalarının Çin'e açılması açısından 'Alibaba Cloud' olarak büyük destek veriyoruz ve daha geniş çapta desteğe de hazırız. 205 endüstri çözümü ve 37 genel çözümü ile Alibaba Cloud olarak, Çin'deki varlığını artırmak isteyen teknoloji, perakende ve e-ticaret sektöründeki şirketlere özellikle desteğe hazırız. Alibaba Çin'deki işleri artırma noktasında çok doğru bir kaldıraç olmakta" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM"Ü GERÇEKLEŞTİREN PANDEMİDE DE BÜYÜYOR"

Veeam Software Türkiye'nin Distribütörler ve Bulut Çözümleri Yöneticisi Nurper Rodoplu, "Pandemi döneminde güvenlik açıkları ve güvenlik zafiyetleri konusu önem kazandı çünkü pandemi döneminde siber saldırıların sayısı 6 kat arttı. Data'nın devletler nezninde belirlenen kurallar çerçevesinde korunması çok daha önem kazandı. Tüm bu ihtiyaçların tamamına 'dijital dönüşüm' diyoruz. Dijital dönüşümü tamamlayamamış firmalar maalesef 'yeni normalde' hayatlarına devam edemeyeceklerini çok net bir şekilde görmeye başladılar. Yapılan araştırmalara göre CEO'ların yüzde 53'ü 2021'i büyüme yılı olarak görüyor, bu CEO'ların yüzde 75'i de bu büyümenin ancak ve ancak 'dijital dönüşüm' ile gerçekleşeceğini öngörüyorlar" ifadelerini kullandı.

"15 YIL İÇİNDE VERİ DEPOLAMA İÇİN 265 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILMASI BEKLENİYOR"

Datacasa Genel Müdürü Ertan Çınar da, etkinlikteki konuşmasında, Datacasa'nın "Etra Holding" bünyesinde 2018 yılında 'Türkiye'nin Verisi Türkiye'de Kalsın' mottosuyla kurulduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Data'nın ve insanın mobilleşmesi ile birlikte data ciddi anlamda hayatımızda yer almaya başladı. 4G ile mobilite hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Videolar, filmler, sosyal medya, hikayeler eklendikçe data büyümeye başladı ve veri merkezi ihtiyaçları konuşulur hale geldi. Datanın yanı sıra iş hayatını etkileyen büyük projeler oluşmaya başladı. Bundan sonra 5G' in yaygınlaşması ile birlikte hız ve gecikmeye duyarlılık, yoğun saklama alanı ihtiyaçları, video streaming, nesnelerin interneti, bağlantılı dünya konsepti ve "yazılım tabanlı" yapılar gibi konular, veri konusu'nun ve sektörünün büyümesinin başlıca ateşleyicileri oldu. Data sektörü daha da büyüyecek. Teknolojiden sanayiye, oyundan sağlık hizmetlerine kadar her yerde. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde 5G yatırımları için 265 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor. 5G'nin ihtiyacı olan Bulut yazılımları ve uç Veri Merkezleri sektörü geliştirecektir. 5G ile hayatımız daha da farklılaşacak. Mobiliteye olan bağlılığımız daha da artacak. Film sektörü, oyun sektörü, sanal ofisler, sanal eğitimler pandemi döneminde bunu her yaştan insan deneyimledi. Mobil oyun sektörü çok gelişecek. Nesnelerin interneti ile çok büyük bir data havuzuna sahip olacak bununla birlikte akıllı ev konsepti, akıllı şehir konseptleri çok büyük datalar içerecek ve büyük data merkezlerine ihtiyaç olacak. Kişilerin topladığı data'lar, sağlık, eğlence, iş, mailler, hepsinin topladığı data inanılmaz boyutlara geliyor. Bu da data madenciliği konularına büyük yollar açacak."

"DATA'NIN YÜZDE 70'İ HALA ŞİRKETLERDE SAKLANIYOR"

Hewlett Packard Enterprise'ın "Greenlake Cloud Service" hizmeti Satış ve Google Etiket Yöneticisi Valerie de Fonseca, etkinlikte 'Dijital Dönüşümün İkinci Dalgası/The Next Wave Of Digital Transformation' sunumunu gerçekleştirdi. Fonseca, "Dijital dönüşüm, her sektörde müşteri deneyimlerini, iş modelini ve operasyonlarını yeniden tanımlıyor. Önümüzdeki on yıl, işletmeleri oluşturan ve çalıştıran uygulamaların ve verilerin her yerde olacağı, 'bulut'larda yaşadığı bir işletim modeli tarafından desteklenen yeni bir dijital dönüşüm dalgasıyla geliyor. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımız çoğu için bulut yolculuğu çoktan başladı. Uygulamaların ve verilerin yüzde 30'u genel buluta taşındı ama yüzde 70'i hala şirket içinde kalıyor. Kuruluşlar, önümüzdeki yıl içinde uygulamalarının yarısını bir şekilde buluta taşımayı bekliyorlar, bu da büyük bir nitelikli kaynak ihtiyacı yaratacak" dedi.

İŞLETMELERİN YÜZDE 95'İNİN HEM GENEL HEM ÖZEL BULUT ORTAMLARI VAR

Siber suçların işletmeleri her yerde her zaman etkilediğine dikkat çeken Valerie de Fonseca, "Bulut teknolojisinde 4 önemli kriter olduğunu düşünüyoruz. HP olarak 'Self Service' hizmet özelliğimiz ile 'Self Servis Portal' sunmaktayız, bir tıkla otomatikleştirilmiş provizyon sağlıyoruz. 'Kullanım başına ödeme' imkanı sunuyoruz. Kapasite ve kaynakları ihtiyaçlara göre artırıp azaltabiliyoruz, ölçekleme hizmeti veriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı