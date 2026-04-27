Eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, adliyeye götürülürken böyle bağırdı
Şanlıurfa'da operasyonda gözaltına alınan eski AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, adliyeye götürülürken, "İmamoğlu'na kelepçe takmayıp Şeref Albayrak'a takanlar utansın" diye bağırdı.
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 46 şüpheli adliyeye sevk edildi.
46 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 50 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 46 zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan Şeref Albayrak adliyeye götürürken, gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Albayrak, "İmamoğlu'na kelepçe takmayıp Şeref Albayrak'a takanlar utansın" diye bağırdı.