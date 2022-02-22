Tuğba Özerk'i 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' diye ihbar eden kişi, saplantılı hayranı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Özerk'i ihbar eden kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

SAPLANTILI HAYRANI İHBAR ETMİŞ

Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarını yapan kişi ünlü şarkıcının tacizcisi çıktı. Daha önce de şarkıcının evine narkotik baskın yaptıran kişi, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak bir takım iddialarda bulundu.

DAHA ÖNCE HAPSE GİRMİŞ

Saplantılı hayran hakkında bilgi veren yorumcu Bircan Bali, Özerk'in söz konusu kişiden daha önce şikayetçi olduğunu ve bu hayranın daha önce uyuşturucu madde suçundan hapis yattığını söyledi.

SAPLANTILI HAYRAN: TUĞBA'NIN NE İÇİP İÇMEDİĞİNİ BİLİRSİNİZ

Özerk hakkında çarpıcı iddialarda bulunan saplantılı hayran, "Ben uyuşturucu davasından beraat ettim. Tuğba Özerk yargılanacak. İhbarı ben yaptım. Bu benim anayasal hakkım. Arto sen Tuğba'nın ne içip içmediğini çok iyi bilirsin. Benim de yanımda içti" dedi.

SEREN SERENGİL: GERİZEKALI

Saplantılı hayranın hakaret ve küfürlerinin ardından yayından alan Seren Serengil "Gerizekalı mıdır nedir ya. Bu adam deli. Sana cevap hakkı verdik diye sen bize hakaret edemezsin. Bu normal değil yani belli" ifadelerini kullandı. Kişinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Serengil, şikayetçi olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in hesaplarında gerçekleşen para transferlerini şüpheli bulunduğu iddia edildi. Durumun Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği hatta Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı da iddialar arasında yer aldı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir."